Exynos 7870 против MediaTek MT6739
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7870 (Mali-T830 MP1) с его более новым соперником в лице 4-ядерного MediaTek MT6739 (PowerVR GE8100). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
19
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
45
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
30
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7870
- В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 6.4 Гбит/с)
- Имеет на 4 ядра больше
- Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 23%)
- На 7% выше частота процессора (1600 против 1500 МГц
- Показывает на 10% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новая версия DirectX (11 vs 10)
Преимущества MediaTek MT6739
- Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4 (одноядерный)
Exynos 7870 +10%
738
668
Geekbench 4 (многоядерный)
Exynos 7870 +113%
3848
1804
AnTuTu Benchmark 7
Exynos 7870 +15%
57242
49680
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|1600 МГц
|1500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T830 MP1
|PowerVR GE8100
|Архитектура
|Midgard
|Rogue
|Частота GPU
|700 МГц
|570 МГц
|Ядер
|1
|-
|FLOPS
|23 Гфлопс
|21 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|10
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|667 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 6.4 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1080
|1440 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 13МП, 2x 8МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|MT6177M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|MT6739
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7870
|Сайт MediaTek MT6739
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