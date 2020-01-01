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Exynos 7870 против MediaTek MT6739

Exynos 7870
Exynos 7870
VS
MediaTek MT6739
MediaTek MT6739

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7870 (Mali-T830 MP1) с его более новым соперником в лице 4-ядерного MediaTek MT6739 (PowerVR GE8100). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7870
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 6.4 Гбит/с)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 23%)
  • На 7% выше частота процессора (1600 против 1500 МГц
  • Показывает на 10% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новая версия DirectX (11 vs 10)
Преимущества MediaTek MT6739
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 4 (одноядерный)
Geekbench 4 (многоядерный)
Exynos 7870 +113%
3848
MediaTek MT6739
1804
AnTuTu Benchmark 7
Exynos 7870 +15%
57242
MediaTek MT6739
49680

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7870 и MediaTek MT6739

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.6 ГГц – Cortex-A53 4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 1600 МГц 1500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 28 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP1 PowerVR GE8100
Архитектура Midgard Rogue
Частота GPU 700 МГц 570 МГц
Ядер 1 -
FLOPS 23 Гфлопс 21 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 10

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 667 МГц
Шина 1x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 6.4 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1080 1440 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 13МП, 2x 8МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - MT6177M
Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Сентябрь 2017 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - MT6739
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7870 Сайт MediaTek MT6739

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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