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Exynos 7870 против MediaTek MT6750

Exynos 7870
Exynos 7870
VS
MediaTek MT6750
MediaTek MT6750

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7870 (с графикой Mali-T830 MP1) и MediaTek MT6750 (Mali-T860 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7870
  • В 2.2 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 6.9 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 35%)
  • На 7% выше частота процессора (1600 против 1500 МГц
Преимущества MediaTek MT6750
  • Показывает на 4% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Exynos 7870
57242
MediaTek MT6750 +1%
57537
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7870 и MediaTek MT6750

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.6 ГГц – Cortex-A53 4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
4x 1 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 1500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 28 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP1 Mali-T860 MP2
Архитектура Midgard Midgard
Частота GPU 700 МГц 520 МГц
Ядер 1 2
FLOPS 23 Гфлопс 24 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 667 МГц
Шина 1x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 6.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1080 1280 x 800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 24МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Август 2016 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MT6750
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7870 Сайт MediaTek MT6750

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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