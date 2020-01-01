Exynos 7870 против MediaTek MT6750
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7870 (с графикой Mali-T830 MP1) и MediaTek MT6750 (Mali-T860 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
19
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
45
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
30
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7870
- В 2.2 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 6.9 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 35%)
- На 7% выше частота процессора (1600 против 1500 МГц
Преимущества MediaTek MT6750
- Показывает на 4% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
57242
MediaTek MT6750 +1%
57537
Geekbench 5 (одноядерный)
122
Geekbench 5 (многоядерный)
512
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
4x 1 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1600 МГц
|1500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T830 MP1
|Mali-T860 MP2
|Архитектура
|Midgard
|Midgard
|Частота GPU
|700 МГц
|520 МГц
|Ядер
|1
|2
|FLOPS
|23 Гфлопс
|24 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|667 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 6.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1080
|1280 x 800
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 24МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|4.1
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Август 2016 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6750
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7870
|Сайт MediaTek MT6750
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