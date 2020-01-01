Exynos 7870 против Snapdragon 429
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7870 (Mali-T830 MP1) с его более новым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 429 (Adreno 504). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
22
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
45
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7870
- В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 6.4 Гбит/с)
- Имеет на 4 ядра больше
- Выше частота графического ускорителя (на 56%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 429
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
- На 22% выше частота процессора (1950 против 1600 МГц
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4 (одноядерный)
738
Snapdragon 429 +16%
853
Geekbench 4 (многоядерный)
Exynos 7870 +60%
3848
2401
AnTuTu Benchmark 7
57242
Snapdragon 429 +5%
59877
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.95 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|1600 МГц
|1950 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T830 MP1
|Adreno 504
|Архитектура
|Midgard
|Adreno 500
|Частота GPU
|700 МГц
|450 МГц
|Ядер
|1
|-
|FLOPS
|23 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 6.4 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 536
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1080
|1600 x 900
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 16МП, 2x 8МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, AV1, VP8
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X6
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 75 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|SDM429
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7870
|Сайт Qualcomm Snapdragon 429
Опрос
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2
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