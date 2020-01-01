Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 7870 vs Snapdragon 450 – что лучше?

Exynos 7870 против Snapdragon 450

Exynos 7870
Exynos 7870
VS
Snapdragon 450
Snapdragon 450

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7870 (с графикой Mali-T830 MP1) и Qualcomm Snapdragon 450 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7870
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 7.46 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 8%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 450
  • Показывает в 5.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
  • На 13% выше частота процессора (1800 против 1600 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7870 и Snapdragon 450

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.6 ГГц – Cortex-A53 8x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP1 Adreno 506
Архитектура Midgard Adreno 500
Частота GPU 700 МГц 600-650 МГц
Ядер 1 -
Количество ALU - 96
FLOPS 23 Гфлопс 124 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Шина 1x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 7.46 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 546
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X9
Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Июнь 2017 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - SDM450
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7870 Сайт Qualcomm Snapdragon 450

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
5 (16.1%)
26 (83.9%)
Всего проголосовало: 31

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 450 с Exynos 7870, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях