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Exynos 7870 против Snapdragon 480

Exynos 7870
VS
Snapdragon 480
Exynos 7870
Snapdragon 480

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7870 (с графикой Mali-T830 MP1) и Qualcomm Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Более новый - выпущен на 4 года и 11 месяцев позже
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 49%) баллов в AnTuTu 8 – 126K vs 85K
  • На 25% выше частота процессора (2000 против 1600 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
  • На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 7870
vs
Snapdragon 480

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 7870
85301
Snapdragon 480 +49%
126951
CPU 36387 -
GPU 7985 -
Memory 22841 -
UX 17087 -
Total score 85301 126951

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 7870
128
Snapdragon 480 +205%
391
Multi-Core Score
Exynos 7870
487
Snapdragon 480 +194%
1432
Image compression 20.9 Mpixels/s -
Face detection 4.16 images/s -
Speech recognition 12.3 words/s -
Machine learning 5.76 images/s -
Camera shooting 2.79 images/s -
HTML 5 0.45 Mnodes/s -
SQLite 130.2 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7870 и Snapdragon 480

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.6 ГГц – Cortex-A53 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Техпроцесс 14 нм 8 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 3 Вт 3 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP1 Adreno 619
Архитектура Midgard Adreno 600
Частота GPU 700 МГц 825 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 16 128
FLOPS 23 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 2133 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 686
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 64МП, 2x 25МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X51
Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Январь 2021 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - SM4350
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7870 Сайт Qualcomm Snapdragon 480

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Комментарии

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