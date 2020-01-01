Exynos 7870 против Snapdragon 665
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7870 (с графикой Mali-T830 MP1) и Qualcomm Snapdragon 665 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
22
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
45
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7870
- Выше частота графического ускорителя (на 8%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 665
- Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- На 25% выше частота процессора (2000 против 1600 МГц
- Меньший размер транзистора (11 против 14 нанометров)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
315
Geekbench 5 (многоядерный)
1371
AnTuTu Benchmark 8
146210
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|4x 2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1600 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|11 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T830 MP1
|Adreno 610
|Архитектура
|Midgard
|Adreno 600
|Частота GPU
|700 МГц
|650 МГц
|Ядер
|1
|-
|Количество ALU
|-
|96
|FLOPS
|23 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|1866 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 686
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Апрель 2019 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SM6125
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7870
|Сайт Qualcomm Snapdragon 665
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