Exynos 7870 против Snapdragon 720G
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7870 (с графикой Mali-T830 MP1) и Qualcomm Snapdragon 720G (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
15
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
45
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
21
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7870
- На 7% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.91 Гбит/с)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
- Показывает в 16.8 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 3.3 раза) баллов в AnTuTu 8 – 281K vs 85K
- Более новый - выпущен на 3 года позже
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
- На 44% выше частота процессора (2300 против 1600 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 7%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
128
Snapdragon 720G +346%
571
Geekbench 5 (многоядерный)
490
Snapdragon 720G +253%
1728
AnTuTu Benchmark 8
85784
Snapdragon 720G +228%
281004
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7870 и Snapdragon 720G
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1600 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L3
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|8 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|3 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T830 MP1
|Adreno 618
|Архитектура
|Midgard
|Adreno 600
|Частота GPU
|700 МГц
|750 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|16
|128
|FLOPS
|23 Гфлопс
|386 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|2133 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 13.91 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Qualcomm Hexagon 692 DSP
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 192МП, 2x 22МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|384 kHz/32 bit
Связь и сети
|Модем
|-
|X15
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Январь 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SM7125
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7870
|Сайт Qualcomm Snapdragon 720G
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