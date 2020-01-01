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Exynos 7870 против Snapdragon 801

Exynos 7870
Exynos 7870
VS
Snapdragon 801
Snapdragon 801

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7870 (Mali-T830 MP1) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 801 (Adreno 330). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7870
  • Более новый - выпущен на 2 года позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • Набирает больше (на 38%) баллов в AnTuTu 8 – 85K vs 62K
  • Выше частота графического ускорителя (на 21%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 801
  • Показывает в 6.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • На 56% выше частота процессора (2500 против 1600 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7870 +38%
85784
Snapdragon 801
62293

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7870 и Snapdragon 801

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.6 ГГц – Cortex-A53 4x 2.5 ГГц – Krait
Количество ядер 8 4
Частота 1600 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 14 нм 28 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 1 млрд.
TDP 3 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP1 Adreno 330
Архитектура Midgard Adreno 300
Частота GPU 700 МГц 578 МГц
Вычислительных блоков 1 1
Шейдерных блоков 16 128
FLOPS 23 Гфлопс 148 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1080 2560 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 21МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 4.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Февраль 2014 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели - MSM8974AC
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7870 Сайт Qualcomm Snapdragon 801

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Комментарии

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