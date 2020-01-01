Exynos 7870 против Snapdragon 801
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7870 (Mali-T830 MP1) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 801 (Adreno 330). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
14
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
45
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
22
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7870
- Более новый - выпущен на 2 года позже
- Имеет на 4 ядра больше
- Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
- Набирает больше (на 38%) баллов в AnTuTu 8 – 85K vs 62K
- Выше частота графического ускорителя (на 21%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 801
- Показывает в 6.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- На 56% выше частота процессора (2500 против 1600 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
128
Snapdragon 801 +22%
156
Geekbench 5 (многоядерный)
490
Snapdragon 801 +17%
573
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7870 +38%
85784
62293
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7870 и Snapdragon 801
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.5 ГГц – Krait
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|1600 МГц
|2500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|128 КБ
|Кэш L2
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|1 млрд.
|TDP
|3 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T830 MP1
|Adreno 330
|Архитектура
|Midgard
|Adreno 300
|Частота GPU
|700 МГц
|578 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|1
|Шейдерных блоков
|16
|128
|FLOPS
|23 Гфлопс
|148 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|1866 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.0
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1080
|2560 x 2048
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 21МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|4.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Февраль 2014 года
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Номер модели
|-
|MSM8974AC
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7870
|Сайт Qualcomm Snapdragon 801
Опрос
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4 (66.7%)
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