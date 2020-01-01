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Exynos 7870 против Snapdragon 820

Exynos 7870
Exynos 7870
VS
Snapdragon 820
Snapdragon 820

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7870 (Mali-T830 MP1) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7870
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 12%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
  • Показывает в 21.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 14.9 Гбит/с)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Набирает существенно больше (на 52%) баллов в AnTuTu 8 – 130K vs 85K
  • На 34% выше частота процессора (2150 против 1600 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7870
128
Snapdragon 820 +152%
322
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7870
85784
Snapdragon 820 +52%
130512

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7870 и Snapdragon 820

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.6 ГГц – Cortex-A53 2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo
Количество ядер 8 4
Частота 1600 МГц 2150 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.
TDP 3 Вт 11 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP1 Adreno 530
Архитектура Midgard Adreno 500
Частота GPU 700 МГц 624 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 16 256
FLOPS 23 Гфлопс 498 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Шина 1x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 29.8 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 680
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 28МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X12
Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Ноябрь 2015 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели - MSM8996
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7870 Сайт Qualcomm Snapdragon 820

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Комментарии

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