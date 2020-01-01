Exynos 7870 против Snapdragon 820
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7870 (Mali-T830 MP1) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
14
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
45
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
20
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7870
- Имеет на 4 ядра больше
- Выше частота графического ускорителя (на 12%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
- Показывает в 21.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 14.9 Гбит/с)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Набирает существенно больше (на 52%) баллов в AnTuTu 8 – 130K vs 85K
- На 34% выше частота процессора (2150 против 1600 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
128
Snapdragon 820 +152%
322
Geekbench 5 (многоядерный)
490
Snapdragon 820 +67%
817
AnTuTu Benchmark 8
85784
Snapdragon 820 +52%
130512
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7870 и Snapdragon 820
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|1600 МГц
|2150 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|2 млрд.
|TDP
|3 Вт
|11 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T830 MP1
|Adreno 530
|Архитектура
|Midgard
|Adreno 500
|Частота GPU
|700 МГц
|624 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|16
|256
|FLOPS
|23 Гфлопс
|498 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4
|Частота памяти
|933 МГц
|1866 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 29.8 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 680
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1080
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 28МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Ноябрь 2015 года
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Номер модели
|-
|MSM8996
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7870
|Сайт Qualcomm Snapdragon 820
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