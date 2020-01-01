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Exynos 7870 против Snapdragon 845

Exynos 7870
Exynos 7870
VS
Snapdragon 845
Snapdragon 845

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7870 (с графикой Mali-T830 MP1) и Qualcomm Snapdragon 845 (Adreno 630). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
  • Показывает в 31.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 14.9 Гбит/с)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • На 75% выше частота процессора (2800 против 1600 МГц
  • Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7870 и Snapdragon 845

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.6 ГГц – Cortex-A53 4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 2800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 - 2 МБ
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP1 Adreno 630
Архитектура Midgard Adreno 600
Частота GPU 700 МГц 710 МГц
Ядер 1 -
Количество ALU - 256
FLOPS 23 Гфлопс 727 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Шина 1x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 29.8 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 685
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 32МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV DSD 32-бит/384 кГц

Связь и сети

Модем - X20 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Декабрь 2017 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели - SDM845
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7870 Сайт Qualcomm Snapdragon 845

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Комментарии

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