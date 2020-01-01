Exynos 7870 против Snapdragon 845
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7870 (с графикой Mali-T830 MP1) и Qualcomm Snapdragon 845 (Adreno 630). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
19
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
45
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
30
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
- Показывает в 31.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 14.9 Гбит/с)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- На 75% выше частота процессора (2800 против 1600 МГц
- Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
445
Geekbench 5 (многоядерный)
1750
AnTuTu Benchmark 8
360535
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1600 МГц
|2800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T830 MP1
|Adreno 630
|Архитектура
|Midgard
|Adreno 600
|Частота GPU
|700 МГц
|710 МГц
|Ядер
|1
|-
|Количество ALU
|-
|256
|FLOPS
|23 Гфлопс
|727 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|1866 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 29.8 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 685
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1080
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 32МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 120FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|DSD 32-бит/384 кГц
Связь и сети
|Модем
|-
|X20 LTE
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Декабрь 2017 года
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Номер модели
|-
|SDM845
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7870
|Сайт Qualcomm Snapdragon 845
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Сравнения с конкурентами
- Qualcomm Snapdragon 625 против Samsung Exynos 7870
- Qualcomm Snapdragon 660 против Samsung Exynos 7870
- Qualcomm Snapdragon 450 против Samsung Exynos 7870
- HiSilicon Kirin 659 против Samsung Exynos 7870
- HiSilicon Kirin 980 против Qualcomm Snapdragon 845
- Qualcomm Snapdragon 865 против Qualcomm Snapdragon 845
- HiSilicon Kirin 970 против Qualcomm Snapdragon 845
- Qualcomm Snapdragon 835 против Qualcomm Snapdragon 845