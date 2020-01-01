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Exynos 7870 против Exynos 7420

Exynos 7870
Exynos 7870
VS
Exynos 7420
Exynos 7420

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7870 (с графикой Mali-T830 MP1) и Exynos 7420 (Mali-T760 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7870
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
Преимущества Samsung Exynos 7420
  • Показывает в 13.1 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 66% выше пропускная способность памяти (24.8 против 14.9 Гбит/с)
  • На 31% выше частота процессора (2100 против 1600 МГц
  • Набирает больше (на 34%) баллов в AnTuTu 8 – 114K vs 85K
  • Выше частота графического ускорителя (на 10%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7870
128
Exynos 7420 +106%
264
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7870
490
Exynos 7420 +82%
890
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7870
85784
Exynos 7420 +34%
114552

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7870 и Exynos 7420

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.6 ГГц – Cortex-A53 4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.
TDP 3 Вт 7 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP1 Mali-T760 MP8
Архитектура Midgard Midgard
Частота GPU 700 МГц 772 МГц
Вычислительных блоков 1 8
Шейдерных блоков 16 128
FLOPS 23 Гфлопс 302 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц -
Шина 1x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 24.8 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1080 2560 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 24МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Shannon 333
Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Апрель 2015 года
Класс Бюджетный Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7870 Сайт Samsung Exynos 7420

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Комментарии

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