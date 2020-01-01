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Exynos 7870 против Exynos 7570

Exynos 7870
Exynos 7870
VS
Exynos 7570
Exynos 7570

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7870 (Mali-T830 MP1) с его более новым соперником в лице 4-ядерного Exynos 7570 (Mali T-720 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7870
  • Имеет на 4 ядра больше
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 7.46 Гбит/с)
  • На 14% выше частота процессора (1600 против 1400 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 8%)
Преимущества Samsung Exynos 7570
  • Показывает на 57% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 4 (одноядерный)
Exynos 7870 +15%
738
Exynos 7570
641
Geekbench 4 (многоядерный)
Exynos 7870 +99%
3848
Exynos 7570
1938
AnTuTu Benchmark 7
Exynos 7870 +23%
57242
Exynos 7570
46452

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7870 и Exynos 7570

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.6 ГГц – Cortex-A53 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 1600 МГц 1400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP1 Mali T-720 MP2
Архитектура Midgard Midgard
Частота GPU 700 МГц 650 МГц
Ядер 1 2
FLOPS 23 Гфлопс 36 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 800 МГц
Шина 1x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 7.46 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1080 1363 x 1280
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 13МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Август 2016 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7870 Сайт Samsung Exynos 7570

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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