Exynos 7870 против Exynos 7570
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7870 (Mali-T830 MP1) с его более новым соперником в лице 4-ядерного Exynos 7570 (Mali T-720 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
19
12
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
45
47
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
30
26
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7870
- Имеет на 4 ядра больше
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 7.46 Гбит/с)
- На 14% выше частота процессора (1600 против 1400 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 8%)
Преимущества Samsung Exynos 7570
- Показывает на 57% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4 (одноядерный)
Exynos 7870 +15%
738
641
Geekbench 4 (многоядерный)
Exynos 7870 +99%
3848
1938
AnTuTu Benchmark 7
Exynos 7870 +23%
57242
46452
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|1600 МГц
|1400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T830 MP1
|Mali T-720 MP2
|Архитектура
|Midgard
|Midgard
|Частота GPU
|700 МГц
|650 МГц
|Ядер
|1
|2
|FLOPS
|23 Гфлопс
|36 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|800 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 7.46 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.0
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1080
|1363 x 1280
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 13МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|4.1
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Август 2016 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7870
|Сайт Samsung Exynos 7570
Опрос
4 (66.7%)
2 (33.3%)
Всего проголосовало: 6
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