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Exynos 7872 против Kirin 659

Exynos 7872
VS
Kirin 659
Exynos 7872
Kirin 659

Мы сравнили 6-ядерный Samsung Exynos 7872 (Mali-G71 MP1) с его более старым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 659 (Mali-T830 MP2 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. GeekBench 5
  5. Характеристики
  6. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7872
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 33%)
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
Преимущества HiSilicon Kirin 659
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 18% выше частота процессора (2360 против 2000 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 7872
vs
Kirin 659

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 7872 +51%
292
Kirin 659
194
Multi-Core Score
Exynos 7872
772
Kirin 659 +12%
868
Image compression 48.8 Mpixels/s 68.9 Mpixels/s
Face detection 6.86 images/s 9.19 images/s
Speech recognition 16.1 words/s 14.4 words/s
Machine learning 10.5 images/s 10 images/s
Camera shooting 5.89 images/s 4.67 images/s
HTML 5 0.88 Mnodes/s 1.33 Mnodes/s
SQLite 233.4 Krows/s 335.3 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7872 и Kirin 659

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.36 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 6 8
Частота 2000 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 4 млрд.
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP1 Mali-T830 MP2
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 1200 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 16 32
FLOPS - 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 120FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 4 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Январь 2017 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7872 -

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Комментарии

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