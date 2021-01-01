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Exynos 7872 против Kirin 710A

Exynos 7872
VS
Kirin 710A
Exynos 7872
Kirin 710A

Мы сравнили 6-ядерный Samsung Exynos 7872 (Mali-G71 MP1) с его более новым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 710A (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7872
  • Выше частота графического ускорителя (на 20%)
Преимущества HiSilicon Kirin 710A
  • Более новый - выпущен на 2 года и 6 месяцев позже
  • Имеет на 2 ядра больше

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 7872
vs
Kirin 710A

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 7872
н/д
Kirin 710A
159037
CPU 51214 70798
GPU 16685 27123
Memory 24627 39134
UX 29764 34913
Total score - 159037
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 7872
292
Kirin 710A +8%
314
Multi-Core Score
Exynos 7872
772
Kirin 710A +49%
1149
Image compression 48.8 Mpixels/s -
Face detection 6.86 images/s -
Speech recognition 16.1 words/s -
Machine learning 10.5 images/s -
Camera shooting 5.89 images/s -
HTML 5 0.88 Mnodes/s -
SQLite 233.4 Krows/s -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 48 FPS
[Medium]
Call of Duty: Mobile - 30 FPS
[Ultra]
Fortnite - 26 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 54 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 60 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 58 FPS
[Ultra]
Смартфон - Huawei Honor 9C
1560 x 720
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7872 и Kirin 710A

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 6 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP1 Mali-G51
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 1200 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 1 4
Шейдерных блоков 16 64
FLOPS - 83.2 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 800 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 1K при 120FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Июнь 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7872 -

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Комментарии

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