Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 7872 vs Kirin 710F – что лучше?

Exynos 7872 против Kirin 710F

Exynos 7872
VS
Kirin 710F
Exynos 7872
Kirin 710F

Мы сравнили 6-ядерный Samsung Exynos 7872 (Mali-G71 MP1) с его более новым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 710F (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7872
  • Выше частота графического ускорителя (на 20%)
Преимущества HiSilicon Kirin 710F
  • Набирает существенно больше (на 43%) баллов в AnTuTu 9 – 210K vs 146K
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Более новый - выпущен на позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 7872
vs
Kirin 710F

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 7872
146854
Kirin 710F +43%
210496
CPU 53263 71135
GPU 18554 33514
Memory 26917 42276
UX 45241 60257
Total score 146854 210496
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 7872
297
Kirin 710F +10%
328
Multi-Core Score
Exynos 7872
790
Kirin 710F +72%
1358
Image compression 48.8 Mpixels/s 83.85 Mpixels/s
Face detection 6.86 images/s 11.6 images/s
Speech recognition 16.1 words/s 24.15 words/s
Machine learning 10.5 images/s 17 images/s
Camera shooting 5.89 images/s 9.81 images/s
HTML 5 0.88 Mnodes/s 1.74 Mnodes/s
SQLite 233.4 Krows/s 454.55 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7872 и Kirin 710F

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 6 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 5.5 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP1 Mali-G51
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 1200 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 1 4
Шейдерных блоков 16 64
FLOPS - 225 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 800 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 1K при 120FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Январь 2019 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7872 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Snapdragon 660 vs Exynos 7872
2. Snapdragon 450 vs Exynos 7872
3. Exynos 7870 vs Exynos 7872
4. Snapdragon 430 vs Exynos 7872
5. Snapdragon 730G vs Kirin 710F
6. Snapdragon 720G vs Kirin 710F
7. Kirin 970 vs Kirin 710F
8. Kirin 810 vs Kirin 710F
9. Kirin 710 vs Kirin 710F

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 710F с Exynos 7872, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры