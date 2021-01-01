Exynos 7872 против Kirin 710F
Мы сравнили 6-ядерный Samsung Exynos 7872 (Mali-G71 MP1) с его более новым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 710F (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
21
29
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
13
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
50
57
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
24
32
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7872
- Выше частота графического ускорителя (на 20%)
Преимущества HiSilicon Kirin 710F
- Набирает существенно больше (на 43%) баллов в AnTuTu 9 – 210K vs 146K
- Имеет на 2 ядра больше
- Более новый - выпущен на позже
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|53263
|71135
|GPU
|18554
|33514
|Memory
|26917
|42276
|UX
|45241
|60257
|Total score
|146854
|210496
GeekBench 5
Single-Core Score
297
Kirin 710F +10%
328
Multi-Core Score
790
Kirin 710F +72%
1358
|Image compression
|48.8 Mpixels/s
|83.85 Mpixels/s
|Face detection
|6.86 images/s
|11.6 images/s
|Speech recognition
|16.1 words/s
|24.15 words/s
|Machine learning
|10.5 images/s
|17 images/s
|Camera shooting
|5.89 images/s
|9.81 images/s
|HTML 5
|0.88 Mnodes/s
|1.74 Mnodes/s
|SQLite
|233.4 Krows/s
|454.55 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7872 и Kirin 710F
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|6
|8
|Частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|512 КБ
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|5.5 млрд.
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP1
|Mali-G51
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|1200 МГц
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|4
|Шейдерных блоков
|16
|64
|FLOPS
|-
|225 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4
|Частота памяти
|800 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 22МП
|1x 40МП, 2x 24МП
|Запись видео
|1K при 120FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 120FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|4
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2018 года
|Январь 2019 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7872
|-
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