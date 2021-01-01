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Exynos 7872 против Kirin 960

Exynos 7872
VS
Kirin 960
Exynos 7872
Kirin 960

Мы сравнили 6-ядерный Samsung Exynos 7872 (Mali-G71 MP1) с его более старым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 960 (Mali-G71 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7872
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 16%)
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
Преимущества HiSilicon Kirin 960
  • Набирает существенно больше (на 73%) баллов в AnTuTu 9 – 253K vs 146K
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 18% выше частота процессора (2360 против 2000 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 7872
vs
Kirin 960

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 7872
146854
Kirin 960 +73%
253615
CPU 53263 70319
GPU 18554 61547
Memory 26917 54634
UX 45241 66647
Total score 146854 253615
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 7872
297
Kirin 960 +29%
383
Multi-Core Score
Exynos 7872
790
Kirin 960 +103%
1605
Image compression 48.8 Mpixels/s 82.7 Mpixels/s
Face detection 6.86 images/s 12.5 images/s
Speech recognition 16.1 words/s 28.75 words/s
Machine learning 10.5 images/s 21.45 images/s
Camera shooting 5.89 images/s 11.8 images/s
HTML 5 0.88 Mnodes/s 1.79 Mnodes/s
SQLite 233.4 Krows/s 453.85 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7872 и Kirin 960

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 6 8
Частота 2000 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 4 МБ
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 4 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP1 Mali-G71 MP8
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 1200 МГц 1037 МГц
Вычислительных блоков 1 8
Шейдерных блоков 16 128
FLOPS - 282 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 11.3

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 800 МГц 1800 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 28.8 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП 2x 16МП
Запись видео 1K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Октябрь 2016 года
Класс Бюджетный Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7872 -

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