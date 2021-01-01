Мы сравнили 6-ядерный Samsung Exynos 7872 (Mali-G71 MP1) с его более старым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 960 (Mali-G71 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.