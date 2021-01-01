Exynos 7872 против Helio A22
Мы сравнили 6-ядерный Samsung Exynos 7872 (Mali-G71 MP1) с его более новым соперником в лице 4-ядерного MediaTek Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
22
13
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
52
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
25
22
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7872
- Выше частота графического ускорителя (на 82%)
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества MediaTek Helio A22
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|51214
|31590
|GPU
|16685
|4050
|Memory
|24627
|26715
|UX
|29764
|14479
|Total score
|-
|79429
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 7872 +80%
292
162
Multi-Core Score
Exynos 7872 +44%
772
537
|Image compression
|48.8 Mpixels/s
|21.55 Mpixels/s
|Face detection
|6.86 images/s
|4.32 images/s
|Speech recognition
|16.1 words/s
|9.3 words/s
|Machine learning
|10.5 images/s
|5.34 images/s
|Camera shooting
|5.89 images/s
|2.22 images/s
|HTML 5
|0.88 Mnodes/s
|0.56 Mnodes/s
|SQLite
|233.4 Krows/s
|141.75 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7872 и Helio A22
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|6
|4
|Частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|32 КБ
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|5 Вт
|4 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP1
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Bifrost
|Rogue
|Частота GPU
|1200 МГц
|660 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|16
|64
|FLOPS
|-
|42.8 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|800 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 13.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|NeuroPilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|1600 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 22МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2018 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|MT6762M
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7872
|Сайт MediaTek Helio A22
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