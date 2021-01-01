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Exynos 7872 против Helio G25

Exynos 7872
VS
Helio G25
Exynos 7872
Helio G25

Мы сравнили 6-ядерный Samsung Exynos 7872 (Mali-G71 MP1) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio G25 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7872
  • Выше частота графического ускорителя (на 85%)
  • Набирает существенно больше (на 55%) баллов в AnTuTu 9 – 146K vs 94K
Преимущества MediaTek Helio G25
  • Более новый - выпущен на 2 года и 6 месяцев позже
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 7872
vs
Helio G25

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 7872 +55%
146854
Helio G25
94480
CPU 53263 36605
GPU 18554 12376
Memory 26917 24580
UX 45241 20429
Total score 146854 94480
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 7872 +117%
297
Helio G25
137
Multi-Core Score
Exynos 7872 +66%
790
Helio G25
476
Image compression 48.8 Mpixels/s -
Face detection 6.86 images/s -
Speech recognition 16.1 words/s -
Machine learning 10.5 images/s -
Camera shooting 5.89 images/s -
HTML 5 0.88 Mnodes/s -
SQLite 233.4 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7872 и Helio G25

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 6 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP1 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 1200 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 16 64
FLOPS - 41.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 800 МГц 1600 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 120FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 120FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Июнь 2020 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7872 Сайт MediaTek Helio G25

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Комментарии

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