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Exynos 7872 против Helio G35

Exynos 7872
VS
Helio G35
Exynos 7872
Helio G35

Мы сравнили 6-ядерный Samsung Exynos 7872 (Mali-G71 MP1) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio G35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7872
  • Выше частота графического ускорителя (на 76%)
Преимущества MediaTek Helio G35
  • Более новый - выпущен на 2 года и 6 месяцев позже
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц)
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 7872
vs
Helio G35

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 7872
н/д
Helio G35
108426
CPU 51214 45569
GPU 16685 13274
Memory 24627 26158
UX 29764 20894
Total score - 108426
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 7872 +67%
292
Helio G35
175
Multi-Core Score
Exynos 7872
772
Helio G35 +27%
980
Image compression 48.8 Mpixels/s 27.3 Mpixels/s
Face detection 6.86 images/s 4.3 images/s
Speech recognition 16.1 words/s 9.73 words/s
Machine learning 10.5 images/s 6.17 images/s
Camera shooting 5.89 images/s 2.88 images/s
HTML 5 0.88 Mnodes/s 0.6 Mnodes/s
SQLite 233.4 Krows/s 137.2 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 23 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 29 FPS
[Medium]
Shadowgun Legends - 30 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 43 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang - 29 FPS
[Low]
Смартфон - Xiaomi Poco C3
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7872 и Helio G35

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 6 8
Частота 2000 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP1 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 1200 МГц 680 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 16 32
FLOPS - 54.4 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 800 МГц 1600 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 120FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 120FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Июнь 2020 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7872 Сайт MediaTek Helio G35

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Комментарии

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