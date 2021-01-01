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Exynos 7872 против Helio G70

Exynos 7872
VS
Helio G70
Exynos 7872
Helio G70

Мы сравнили 6-ядерный Samsung Exynos 7872 (Mali-G71 MP1) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio G70 (Mali-G52 2EEMC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7872
  • Выше частота графического ускорителя (на 46%)
Преимущества MediaTek Helio G70
  • Более новый - выпущен на 2 года позже
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Набирает больше (на 33%) баллов в AnTuTu 9 – 195K vs 146K
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 7872
vs
Helio G70

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 7872
146854
Helio G70 +33%
195406
CPU 53263 68040
GPU 18554 33284
Memory 26917 37370
UX 45241 55953
Total score 146854 195406
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 7872
297
Helio G70 +32%
391
Multi-Core Score
Exynos 7872
790
Helio G70 +67%
1322
Image compression 48.8 Mpixels/s -
Face detection 6.86 images/s -
Speech recognition 16.1 words/s -
Machine learning 10.5 images/s -
Camera shooting 5.89 images/s -
HTML 5 0.88 Mnodes/s -
SQLite 233.4 Krows/s -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 31 FPS
[High]
Call of Duty: Mobile - 30 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 52 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 52 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 53 FPS
[High]
Смартфон - Realme C3
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7872 и Helio G70

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 6 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 - 320 КБ
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 5.5 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP1 Mali-G52 2EEMC2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 1200 МГц 820 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 16 32
FLOPS - 54.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 800 МГц 1800 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.41 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 120FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 120FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Январь 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7872 Сайт MediaTek Helio G70

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