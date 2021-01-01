Exynos 7872 против Helio G80
Мы сравнили 6-ядерный Samsung Exynos 7872 (Mali-G71 MP1) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio G80 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
21
28
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
15
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
50
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
24
32
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7872
- Выше частота графического ускорителя (на 26%)
Преимущества MediaTek Helio G80
- Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
- Набирает существенно больше (на 54%) баллов в AnTuTu 9 – 226K vs 146K
- Имеет на 2 ядра больше
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|53263
|73002
|GPU
|18554
|37735
|Memory
|26917
|46714
|UX
|45241
|64513
|Total score
|146854
|226203
GeekBench 5
Single-Core Score
297
Helio G80 +18%
351
Multi-Core Score
790
Helio G80 +66%
1312
|Image compression
|48.8 Mpixels/s
|79.2 Mpixels/s
|Face detection
|6.86 images/s
|11.9 images/s
|Speech recognition
|16.1 words/s
|23.4 words/s
|Machine learning
|10.5 images/s
|17.4 images/s
|Camera shooting
|5.89 images/s
|8.63 images/s
|HTML 5
|0.88 Mnodes/s
|1.53 Mnodes/s
|SQLite
|233.4 Krows/s
|416 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|-
|30 FPS
[High]
|Call of Duty: Mobile
|-
|30 FPS
[Low]
|Fortnite
|-
|27 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|52 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|53 FPS
[Medium]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|54 FPS
[High]
|Смартфон
|-
|Realme 6i
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7872 и Helio G80
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|6
|8
|Частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP1
|Mali-G52 MP2
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|1200 МГц
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|16
|32
|FLOPS
|-
|54.6 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|800 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 13.41 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Neural Engine
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 22МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 120FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 120FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2018 года
|Февраль 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6769T
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7872
|Сайт MediaTek Helio G80
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