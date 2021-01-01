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Exynos 7872 против Helio G80

Exynos 7872
VS
Helio G80
Exynos 7872
Helio G80

Мы сравнили 6-ядерный Samsung Exynos 7872 (Mali-G71 MP1) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio G80 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7872
  • Выше частота графического ускорителя (на 26%)
Преимущества MediaTek Helio G80
  • Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
  • Набирает существенно больше (на 54%) баллов в AnTuTu 9 – 226K vs 146K
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 7872
vs
Helio G80

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 7872
146854
Helio G80 +54%
226203
CPU 53263 73002
GPU 18554 37735
Memory 26917 46714
UX 45241 64513
Total score 146854 226203
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 7872
297
Helio G80 +18%
351
Multi-Core Score
Exynos 7872
790
Helio G80 +66%
1312
Image compression 48.8 Mpixels/s 79.2 Mpixels/s
Face detection 6.86 images/s 11.9 images/s
Speech recognition 16.1 words/s 23.4 words/s
Machine learning 10.5 images/s 17.4 images/s
Camera shooting 5.89 images/s 8.63 images/s
HTML 5 0.88 Mnodes/s 1.53 Mnodes/s
SQLite 233.4 Krows/s 416 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 30 FPS
[High]
Call of Duty: Mobile - 30 FPS
[Low]
Fortnite - 27 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 52 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 53 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 54 FPS
[High]
Смартфон - Realme 6i
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7872 и Helio G80

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 6 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP1 Mali-G52 MP2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 1200 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 16 32
FLOPS - 54.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 800 МГц 1800 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.41 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 120FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 120FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Февраль 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MT6769T
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7872 Сайт MediaTek Helio G80

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