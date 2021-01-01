Exynos 7872 против Helio G88
Мы сравнили 6-ядерный Samsung Exynos 7872 (Mali-G71 MP1) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
21
28
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
15
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
50
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
24
32
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7872
- Выше частота графического ускорителя (на 20%)
Преимущества MediaTek Helio G88
- Более новый - выпущен на 3 года и 6 месяцев позже
- Имеет на 2 ядра больше
- Набирает больше (на 33%) баллов в AnTuTu 9 – 196K vs 146K
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|53263
|65730
|GPU
|18554
|42693
|Memory
|26917
|42099
|UX
|45241
|44322
|Total score
|146854
|196002
GeekBench 5
Single-Core Score
297
Helio G88 +17%
347
Multi-Core Score
790
Helio G88 +67%
1321
|Image compression
|48.8 Mpixels/s
|-
|Face detection
|6.86 images/s
|-
|Speech recognition
|16.1 words/s
|-
|Machine learning
|10.5 images/s
|-
|Camera shooting
|5.89 images/s
|-
|HTML 5
|0.88 Mnodes/s
|-
|SQLite
|233.4 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7872 и Helio G88
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|6
|8
|Частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP1
|Mali-G52 MC2
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|1200 МГц
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|16
|32
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|800 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 22МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 120FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 120FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2018 года
|Июнь 2021 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7872
|Сайт MediaTek Helio G88
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