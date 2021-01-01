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Exynos 7872 против Helio G88

Exynos 7872
VS
Helio G88
Exynos 7872
Helio G88

Мы сравнили 6-ядерный Samsung Exynos 7872 (Mali-G71 MP1) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7872
  • Выше частота графического ускорителя (на 20%)
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Более новый - выпущен на 3 года и 6 месяцев позже
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Набирает больше (на 33%) баллов в AnTuTu 9 – 196K vs 146K
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 7872
vs
Helio G88

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 7872
146854
Helio G88 +33%
196002
CPU 53263 65730
GPU 18554 42693
Memory 26917 42099
UX 45241 44322
Total score 146854 196002
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 7872
297
Helio G88 +17%
347
Multi-Core Score
Exynos 7872
790
Helio G88 +67%
1321
Image compression 48.8 Mpixels/s -
Face detection 6.86 images/s -
Speech recognition 16.1 words/s -
Machine learning 10.5 images/s -
Camera shooting 5.89 images/s -
HTML 5 0.88 Mnodes/s -
SQLite 233.4 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7872 и Helio G88

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 6 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP1 Mali-G52 MC2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 1200 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 16 32
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 800 МГц 1800 МГц
Шина 2x 32 Бит -
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 120FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 120FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Июнь 2021 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7872 Сайт MediaTek Helio G88

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Комментарии

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