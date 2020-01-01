Exynos 7872 против Helio P22
Мы сравнили 6-ядерный Samsung Exynos 7872 (Mali-G71 MP1) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
24
24
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
52
50
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
36
35
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7872
- Выше частота графического ускорителя (на 85%)
Преимущества MediaTek Helio P22
- Имеет на 2 ядра больше
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4 (одноядерный)
Exynos 7872 +56%
1229
788
Geekbench 4 (многоядерный)
3145
Helio P22 +10%
3446
AnTuTu Benchmark 7
Exynos 7872 +1%
77703
76843
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|6
|8
|Частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP1
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Bifrost
|Rogue
|Частота GPU
|1200 МГц
|650 МГц
|Ядер
|1
|2
|FLOPS
|-
|41 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|800 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|CorePilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|1600 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 22МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 120FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 120FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2018 года
|Май 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6762R
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7872
|Сайт MediaTek Helio P22
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