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Exynos 7872 против Helio P70

Exynos 7872
VS
Helio P70
Exynos 7872
Helio P70

Мы сравнили 6-ядерный Samsung Exynos 7872 (Mali-G71 MP1) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio P70 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7872
  • Выше частота графического ускорителя (на 33%)
Преимущества MediaTek Helio P70
  • Набирает существенно больше (на 55%) баллов в AnTuTu 9 – 227K vs 146K
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • На 5% выше частота процессора (2100 против 2000 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 7872
vs
Helio P70

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 7872
146854
Helio P70 +55%
227365
CPU 53263 77653
GPU 18554 44915
Memory 26917 48030
UX 45241 55682
Total score 146854 227365
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 7872
297
Helio P70 +1%
299
Multi-Core Score
Exynos 7872
790
Helio P70 +78%
1410
Image compression 48.8 Mpixels/s 82.6 Mpixels/s
Face detection 6.86 images/s 11.7 images/s
Speech recognition 16.1 words/s 16.45 words/s
Machine learning 10.5 images/s 12.2 images/s
Camera shooting 5.89 images/s 9.58 images/s
HTML 5 0.88 Mnodes/s 1.69 Mnodes/s
SQLite 233.4 Krows/s 429.6 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7872 и Helio P70

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 6 8
Частота 2000 МГц 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 5.5 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP1 Mali-G72 MP3
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 1200 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 1 3
Шейдерных блоков 16 48
FLOPS - 78.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 800 МГц 1800 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 1K при 120FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Октябрь 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7872 Сайт MediaTek Helio P70

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Комментарии

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