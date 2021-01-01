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Exynos 7872 против Helio P90

Exynos 7872
VS
Helio P90
Exynos 7872
Helio P90

Мы сравнили 6-ядерный Samsung Exynos 7872 (Mali-G71 MP1) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio P90 (PowerVR GM9446). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7872
  • Выше частота графического ускорителя (на 24%)
Преимущества MediaTek Helio P90
  • Набирает существенно больше (на 74%) баллов в AnTuTu 9 – 256K vs 146K
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 7872
vs
Helio P90

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 7872
146854
Helio P90 +74%
256070
CPU 53263 86539
GPU 18554 47710
Memory 26917 52177
UX 45241 68731
Total score 146854 256070
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 7872
297
Helio P90 +33%
396
Multi-Core Score
Exynos 7872
790
Helio P90 +91%
1507
Image compression 48.8 Mpixels/s -
Face detection 6.86 images/s -
Speech recognition 16.1 words/s -
Machine learning 10.5 images/s -
Camera shooting 5.89 images/s -
HTML 5 0.88 Mnodes/s -
SQLite 233.4 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7872 и Helio P90

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55
Количество ядер 6 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L2 - 1 МБ
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP1 PowerVR GM9446
Архитектура Bifrost PowerVR Rogue
Частота GPU 1200 МГц 970 МГц
Вычислительных блоков 1 3
Шейдерных блоков 16 12
FLOPS - 124 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 800 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.91 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет APU 2.0
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 1K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Ноябрь 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MT6779
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7872 Сайт MediaTek Helio P90

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Комментарии

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