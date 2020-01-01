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Exynos 7872 против Snapdragon 430

Exynos 7872
Exynos 7872
VS
Snapdragon 430
Snapdragon 430

Мы сравнили 6-ядерный Samsung Exynos 7872 (Mali-G71 MP1) с его более старым соперником в лице 8-ядерного Qualcomm Snapdragon 430 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7872
  • Выше частота графического ускорителя (в 2.4 раза)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • На 43% выше частота процессора (2000 против 1400 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 430
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Имеет на 2 ядра больше

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Exynos 7872 +41%
77703
Snapdragon 430
55287
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7872 и Snapdragon 430

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 6 8
Частота 2000 МГц 1400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 28 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP1 Adreno 505
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 1200 МГц 500 МГц
Ядер 1 -
Количество ALU - 96
FLOPS - 48 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 800 МГц
Шина 2x 32 Бит 1x 32 Бит
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП 1x 21МП
Запись видео 1K при 120FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X6
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Сентябрь 2015 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - MSM8937
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7872 Сайт Qualcomm Snapdragon 430

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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