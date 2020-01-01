Exynos 7872 против Snapdragon 430
Мы сравнили 6-ядерный Samsung Exynos 7872 (Mali-G71 MP1) с его более старым соперником в лице 8-ядерного Qualcomm Snapdragon 430 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
24
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
52
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
36
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7872
- Выше частота графического ускорителя (в 2.4 раза)
- Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
- На 43% выше частота процессора (2000 против 1400 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 430
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Имеет на 2 ядра больше
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
Exynos 7872 +41%
77703
55287
Geekbench 5 (одноядерный)
176
Geekbench 5 (многоядерный)
999
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|6
|8
|Частота
|2000 МГц
|1400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP1
|Adreno 505
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 500
|Частота GPU
|1200 МГц
|500 МГц
|Ядер
|1
|-
|Количество ALU
|-
|96
|FLOPS
|-
|48 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|800 МГц
|800 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 536
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 22МП
|1x 21МП
|Запись видео
|1K при 120FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 120FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X6
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 75 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.2
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2018 года
|Сентябрь 2015 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|MSM8937
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7872
|Сайт Qualcomm Snapdragon 430
Опрос
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