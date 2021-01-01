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Exynos 7872 против Snapdragon 435

Exynos 7872
VS
Snapdragon 435
Exynos 7872
Snapdragon 435

Мы сравнили 6-ядерный Samsung Exynos 7872 (Mali-G71 MP1) с его более старым соперником в лице 8-ядерного Qualcomm Snapdragon 435 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7872
  • Выше частота графического ускорителя (в 2.7 раза)
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год позже
  • На 43% выше частота процессора (2000 против 1400 МГц)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 435
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Имеет на 2 ядра больше

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 7872
vs
Snapdragon 435

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU 51214 30885
GPU 16685 8145
Memory 24627 24256
UX 29764 9499
Total score - 72346
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 7872 +135%
292
Snapdragon 435
124
Multi-Core Score
Image compression 48.8 Mpixels/s 45.2 Mpixels/s
Face detection 6.86 images/s 5.29 images/s
Speech recognition 16.1 words/s 15 words/s
Machine learning 10.5 images/s 8.46 images/s
Camera shooting 5.89 images/s 3.49 images/s
HTML 5 0.88 Mnodes/s 0.38 Mnodes/s
SQLite 233.4 Krows/s 211.55 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7872 и Snapdragon 435

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 6 8
Частота 2000 МГц 1400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 28 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 1 млрд.
TDP 5 Вт 4 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP1 Adreno 505
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 1200 МГц 450 МГц
Вычислительных блоков 1 1
Шейдерных блоков 16 96
FLOPS - 48 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 800 МГц
Шина 2x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность - До 6.4 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП 1x 21МП
Запись видео 1K при 120FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X9
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Февраль 2016 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - MSM8940
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7872 Сайт Qualcomm Snapdragon 435

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Комментарии

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