Exynos 7872 против Snapdragon 450
Мы сравнили 6-ядерный Samsung Exynos 7872 (Mali-G71 MP1) с его более старым соперником в лице 8-ядерного Qualcomm Snapdragon 450 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
24
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
52
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
36
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7872
- Выше частота графического ускорителя (на 85%)
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
- На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 450
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Имеет на 2 ядра больше
- Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
151
Geekbench 5 (многоядерный)
972
AnTuTu Benchmark 8
88067
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|8x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|6
|8
|Частота
|2000 МГц
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP1
|Adreno 506
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 500
|Частота GPU
|1200 МГц
|600-650 МГц
|Ядер
|1
|-
|Количество ALU
|-
|96
|FLOPS
|-
|124 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|800 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 7.46 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 546
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 22МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 120FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 120FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X9
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.2
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2018 года
|Июнь 2017 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|SDM450
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7872
|Сайт Qualcomm Snapdragon 450
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