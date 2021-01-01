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Exynos 7872 против Snapdragon 630

Exynos 7872
VS
Snapdragon 630
Exynos 7872
Snapdragon 630

Мы сравнили 6-ядерный Samsung Exynos 7872 (Mali-G71 MP1) с его более старым соперником в лице 8-ядерного Qualcomm Snapdragon 630 (Adreno 508). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7872
  • Выше частота графического ускорителя (на 41%)
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
Преимущества Qualcomm Snapdragon 630
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 7872
vs
Snapdragon 630

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU 51214 43446
GPU 16685 14746
Memory 24627 29560
UX 29764 25968
Total score - 115554
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 48.8 Mpixels/s 70.5 Mpixels/s
Face detection 6.86 images/s 9.22 images/s
Speech recognition 16.1 words/s 18.35 words/s
Machine learning 10.5 images/s 12.35 images/s
Camera shooting 5.89 images/s 5.58 images/s
HTML 5 0.88 Mnodes/s 1.27 Mnodes/s
SQLite 233.4 Krows/s 323.5 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7872 и Snapdragon 630

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 6 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 - 1 МБ
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.
TDP 5 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP1 Adreno 508
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 1200 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 1 1
Шейдерных блоков 16 96
FLOPS - 163 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 800 МГц 1333 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 10.66 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 642
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП 1x 24МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X12
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Май 2017 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SDM630
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7872 Сайт Qualcomm Snapdragon 630

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Комментарии

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