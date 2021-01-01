Exynos 7872 против Snapdragon 630
Мы сравнили 6-ядерный Samsung Exynos 7872 (Mali-G71 MP1) с его более старым соперником в лице 8-ядерного Qualcomm Snapdragon 630 (Adreno 508). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
22
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
52
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
25
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7872
- Выше частота графического ускорителя (на 41%)
- Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
Преимущества Qualcomm Snapdragon 630
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Имеет на 2 ядра больше
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|51214
|43446
|GPU
|16685
|14746
|Memory
|24627
|29560
|UX
|29764
|25968
|Total score
|-
|115554
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 7872 +67%
292
175
Multi-Core Score
772
Snapdragon 630 +26%
973
|Image compression
|48.8 Mpixels/s
|70.5 Mpixels/s
|Face detection
|6.86 images/s
|9.22 images/s
|Speech recognition
|16.1 words/s
|18.35 words/s
|Machine learning
|10.5 images/s
|12.35 images/s
|Camera shooting
|5.89 images/s
|5.58 images/s
|HTML 5
|0.88 Mnodes/s
|1.27 Mnodes/s
|SQLite
|233.4 Krows/s
|323.5 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7872 и Snapdragon 630
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|6
|8
|Частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|2 млрд.
|TDP
|5 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP1
|Adreno 508
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 500
|Частота GPU
|1200 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|1
|Шейдерных блоков
|16
|96
|FLOPS
|-
|163 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4
|Частота памяти
|800 МГц
|1333 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 10.66 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 642
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|2048 x 1536
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 22МП
|1x 24МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2018 года
|Май 2017 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SDM630
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7872
|Сайт Qualcomm Snapdragon 630
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