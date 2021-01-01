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Exynos 7872 против Snapdragon 632

Exynos 7872
VS
Snapdragon 632
Exynos 7872
Snapdragon 632

Мы сравнили 6-ядерный Samsung Exynos 7872 (Mali-G71 MP1) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Qualcomm Snapdragon 632 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7872
  • Выше частота графического ускорителя (на 66%)
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 632
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Имеет на 2 ядра больше

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 7872
vs
Snapdragon 632

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU 51214 60244
GPU 16685 10499
Memory 24627 27587
UX 29764 11175
Total score - 119578
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Exynos 7872
772
Snapdragon 632 +34%
1031
Image compression 48.8 Mpixels/s 81 Mpixels/s
Face detection 6.86 images/s 11.3 images/s
Speech recognition 16.1 words/s 18.95 words/s
Machine learning 10.5 images/s 13.05 images/s
Camera shooting 5.89 images/s 8.73 images/s
HTML 5 0.88 Mnodes/s 1.05 Mnodes/s
SQLite 233.4 Krows/s 426.3 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7872 и Snapdragon 632

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Gold (Cortex-A73
4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 6 8
Частота 2000 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 128 КБ
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.
TDP 5 Вт 7 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP1 Adreno 506
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 1200 МГц 725 МГц
Вычислительных блоков 1 1
Шейдерных блоков 16 96
FLOPS - 124.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность - До 7.46 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 546
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП 1x 40МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 192 кГц/24-бит, Dolby 5.1

Связь и сети

Модем - X9 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Июнь 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SDM632
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7872 Сайт Qualcomm Snapdragon 632

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Комментарии

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