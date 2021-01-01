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Exynos 7872 против Snapdragon 670

Exynos 7872
VS
Snapdragon 670
Exynos 7872
Snapdragon 670

Мы сравнили 6-ядерный Samsung Exynos 7872 (Mali-G71 MP1) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Qualcomm Snapdragon 670 (Adreno 615). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7872
  • Выше частота графического ускорителя (на 60%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 670
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Набирает существенно больше (на 57%) баллов в AnTuTu 9 – 229K vs 146K
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 7872
vs
Snapdragon 670

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 7872
146854
Snapdragon 670 +57%
229940
CPU 53263 68036
GPU 18554 56579
Memory 26917 42223
UX 45241 62116
Total score 146854 229940
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Exynos 7872
790
Snapdragon 670 +68%
1327
Image compression 48.8 Mpixels/s 77.1 Mpixels/s
Face detection 6.86 images/s 9.44 images/s
Speech recognition 16.1 words/s 24.5 words/s
Machine learning 10.5 images/s 20.1 images/s
Camera shooting 5.89 images/s 9.32 images/s
HTML 5 0.88 Mnodes/s 0.61 Mnodes/s
SQLite 233.4 Krows/s 386.2 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7872 и Snapdragon 670

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 6 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 5 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP1 Adreno 615
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 1200 МГц 700-750 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 16 128
FLOPS - 350 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 800 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 685
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2520 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП 1x 192МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic

Связь и сети

Модем - X12 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Август 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SDM670
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7872 Сайт Qualcomm Snapdragon 670

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Комментарии

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