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Exynos 7872 против Snapdragon 675

Exynos 7872
VS
Snapdragon 675
Exynos 7872
Snapdragon 675

Мы сравнили 6-ядерный Samsung Exynos 7872 (Mali-G71 MP1) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Qualcomm Snapdragon 675 (Adreno 612). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7872
  • Выше частота графического ускорителя (на 60%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 675
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Набирает существенно больше (на 61%) баллов в AnTuTu 9 – 237K vs 146K
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (11 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 7872
vs
Snapdragon 675

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 7872
146854
Snapdragon 675 +61%
237127
CPU 53263 112395
GPU 18554 56069
Memory 26917 34800
UX 45241 28600
Total score 146854 237127
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Exynos 7872
790
Snapdragon 675 +78%
1408
Image compression 48.8 Mpixels/s 97.2 Mpixels/s
Face detection 6.86 images/s 14.6 images/s
Speech recognition 16.1 words/s 26.8 words/s
Machine learning 10.5 images/s 23.2 images/s
Camera shooting 5.89 images/s 14.4 images/s
HTML 5 0.88 Mnodes/s 1.92 Mnodes/s
SQLite 233.4 Krows/s 507.1 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7872 и Snapdragon 675

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 6 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 16 КБ
Кэш L2 - 256 КБ
Техпроцесс 14 нм 11 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 5 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP1 Adreno 612
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 1200 МГц 700-750 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 16 96
FLOPS - 328.2 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 800 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 685
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X12 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Октябрь 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SDM675
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7872 Сайт Qualcomm Snapdragon 675

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Комментарии

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