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Exynos 7872 против Snapdragon 712

Exynos 7872
VS
Snapdragon 712
Exynos 7872
Snapdragon 712

Мы сравнили 6-ядерный Samsung Exynos 7872 (Mali-G71 MP1) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Qualcomm Snapdragon 712 (Adreno 616). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7872
  • Выше частота графического ускорителя (в 2.2 раза)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 712
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Набирает существенно больше (на 83%) баллов в AnTuTu 9 – 268K vs 146K
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 7872
vs
Snapdragon 712

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 7872
146854
Snapdragon 712 +83%
268156
CPU 53263 76184
GPU 18554 68309
Memory 26917 53104
UX 45241 67403
Total score 146854 268156
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Exynos 7872
790
Snapdragon 712 +92%
1518
Image compression 48.8 Mpixels/s 92.2 Mpixels/s
Face detection 6.86 images/s 14.4 images/s
Speech recognition 16.1 words/s 26.1 words/s
Machine learning 10.5 images/s 22.2 images/s
Camera shooting 5.89 images/s 13.1 images/s
HTML 5 0.88 Mnodes/s 1.76 Mnodes/s
SQLite 233.4 Krows/s 478.3 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 52 FPS
[Medium]
Call of Duty: Mobile - 38 FPS
[Medium]
Fortnite - 29 FPS
[Medium]
Shadowgun Legends - 47 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 60 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 30 FPS
[Ultra]
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7872 и Snapdragon 712

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.3 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 6 8
Частота 2000 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 3 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP1 Adreno 616
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 1200 МГц 550 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 16 128
FLOPS - 310 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 800 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.91 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Qualcomm Hexagon 685 DSP
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП 1x 192МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем - X15
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 6
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Февраль 2019 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SDM712
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7872 Сайт Qualcomm Snapdragon 712

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Комментарии

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