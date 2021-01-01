Exynos 7872 против Snapdragon 712
Мы сравнили 6-ядерный Samsung Exynos 7872 (Mali-G71 MP1) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Qualcomm Snapdragon 712 (Adreno 616). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
21
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
50
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
24
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7872
- Выше частота графического ускорителя (в 2.2 раза)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 712
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Набирает существенно больше (на 83%) баллов в AnTuTu 9 – 268K vs 146K
- Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
- Имеет на 2 ядра больше
- Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
- На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|53263
|76184
|GPU
|18554
|68309
|Memory
|26917
|53104
|UX
|45241
|67403
|Total score
|146854
|268156
GeekBench 5
Single-Core Score
297
Snapdragon 712 +36%
403
Multi-Core Score
790
Snapdragon 712 +92%
1518
|Image compression
|48.8 Mpixels/s
|92.2 Mpixels/s
|Face detection
|6.86 images/s
|14.4 images/s
|Speech recognition
|16.1 words/s
|26.1 words/s
|Machine learning
|10.5 images/s
|22.2 images/s
|Camera shooting
|5.89 images/s
|13.1 images/s
|HTML 5
|0.88 Mnodes/s
|1.76 Mnodes/s
|SQLite
|233.4 Krows/s
|478.3 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|-
|52 FPS
[Medium]
|Call of Duty: Mobile
|-
|38 FPS
[Medium]
|Fortnite
|-
|29 FPS
[Medium]
|Shadowgun Legends
|-
|47 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|30 FPS
[Ultra]
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7872 и Snapdragon 712
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.3 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|6
|8
|Частота
|2000 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L3
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|3 млрд.
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP1
|Adreno 616
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|1200 МГц
|550 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|16
|128
|FLOPS
|-
|310 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|800 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 13.91 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Qualcomm Hexagon 685 DSP
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|3360 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 22МП
|1x 192МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|-
|X15
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|6
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2018 года
|Февраль 2019 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SDM712
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7872
|Сайт Qualcomm Snapdragon 712
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