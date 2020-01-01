Exynos 7872 против Exynos 7870
Мы сравнили 6-ядерный Samsung Exynos 7872 (Mali-G71 MP1) с его более старым соперником в лице 8-ядерного Exynos 7870 (Mali-T830 MP1). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
24
22
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
52
45
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
36
33
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7872
- Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 71%)
- На 25% выше частота процессора (2000 против 1600 МГц
Преимущества Samsung Exynos 7870
- Имеет на 2 ядра больше
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4 (одноядерный)
Exynos 7872 +67%
1229
738
Geekbench 4 (многоядерный)
3145
Exynos 7870 +22%
3848
AnTuTu Benchmark 7
Exynos 7872 +36%
77703
57242
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|8x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|6
|8
|Частота
|2000 МГц
|1600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP1
|Mali-T830 MP1
|Архитектура
|Bifrost
|Midgard
|Частота GPU
|1200 МГц
|700 МГц
|Ядер
|1
|1
|FLOPS
|-
|23 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|800 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|1920 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 22МП
|1x 16МП, 2x 8МП
|Запись видео
|1K при 120FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 120FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.2
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2018 года
|Февраль 2016 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7872
|Сайт Samsung Exynos 7870
Опрос
3 (60%)
2 (40%)
Всего проголосовало: 5
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