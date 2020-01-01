Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 7872 vs Exynos 7870 – что лучше?

Exynos 7872 против Exynos 7870

Exynos 7872
Exynos 7872
VS
Exynos 7870
Exynos 7870

Мы сравнили 6-ядерный Samsung Exynos 7872 (Mali-G71 MP1) с его более старым соперником в лице 8-ядерного Exynos 7870 (Mali-T830 MP1). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7872
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 71%)
  • На 25% выше частота процессора (2000 против 1600 МГц
Преимущества Samsung Exynos 7870
  • Имеет на 2 ядра больше

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 4 (одноядерный)
Exynos 7872 +67%
1229
Exynos 7870
738
Geekbench 4 (многоядерный)
Exynos 7872
3145
Exynos 7870 +22%
3848
AnTuTu Benchmark 7
Exynos 7872 +36%
77703
Exynos 7870
57242

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7872 и Exynos 7870

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 8x 1.6 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 6 8
Частота 2000 МГц 1600 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP1 Mali-T830 MP1
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 1200 МГц 700 МГц
Ядер 1 1
FLOPS - 23 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП 1x 16МП, 2x 8МП
Запись видео 1K при 120FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Февраль 2016 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7872 Сайт Samsung Exynos 7870

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
3 (60%)
2 (40%)
Всего проголосовало: 5

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Exynos 7870 с Exynos 7872, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях