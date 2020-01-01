Exynos 7880 против Apple A9
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7880 (Mali-T830 MP3) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
20
31
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
12
28
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
48
44
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
25
34
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7880
- Имеет на 6 ядер больше
- Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
- Выше частота графического ускорителя (на 46%)
- На 11% выше пропускная способность памяти (16.5 против 14.9 Гбит/с)
Преимущества Apple A9
- Набирает существенно больше (на 61%) баллов в AnTuTu 8 – 170K vs 106K
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
146
Apple A9 +273%
545
Geekbench 5 (многоядерный)
915
Apple A9 +9%
1000
AnTuTu Benchmark 8
106117
Apple A9 +61%
170365
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7880 и Apple A9
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.9 ГГц – Cortex-A53
|2x 1.85 ГГц – Twister
|Количество ядер
|8
|2
|Частота
|1900 МГц
|1850 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|3 МБ
|Кэш L3
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|2 млрд.
|TDP
|4 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T830 MP3
|PowerVR Series 7XT GT7600
|Архитектура
|Midgard
|Rogue
|Частота GPU
|950 МГц
|650 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|6
|Шейдерных блоков
|16
|192
|FLOPS
|71 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1033 МГц
|1333 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 16.5 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|1920 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Qualcomm MDM9635M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 450 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2017 года
|Сентябрь 2015 года
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7880
|-
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