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Exynos 7880 против Apple A9

Exynos 7880
Exynos 7880
VS
Apple A9
Apple A9

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7880 (Mali-T830 MP3) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7880
  • Имеет на 6 ядер больше
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 46%)
  • На 11% выше пропускная способность памяти (16.5 против 14.9 Гбит/с)
Преимущества Apple A9
  • Набирает существенно больше (на 61%) баллов в AnTuTu 8 – 170K vs 106K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7880
146
Apple A9 +273%
545
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7880
915
Apple A9 +9%
1000
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7880
106117
Apple A9 +61%
170365

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7880 и Apple A9

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.9 ГГц – Cortex-A53 2x 1.85 ГГц – Twister
Количество ядер 8 2
Частота 1900 МГц 1850 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.
TDP 4 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP3 PowerVR Series 7XT GT7600
Архитектура Midgard Rogue
Частота GPU 950 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 3 6
Шейдерных блоков 16 192
FLOPS 71 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1033 МГц 1333 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 16.5 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9635M
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2017 года Сентябрь 2015 года
Класс Бюджетный Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7880 -

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Комментарии

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