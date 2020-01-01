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Exynos 7880 против Kirin 650

Exynos 7880
Exynos 7880
VS
Kirin 650
Kirin 650

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7880 (с графикой Mali-T830 MP3) и HiSilicon Kirin 650 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7880
  • Показывает на 78% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 61%) баллов в AnTuTu 8 – 106K vs 65K
  • Более новый - выпущен на позже
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Преимущества HiSilicon Kirin 650
  • На 5% выше частота процессора (2000 против 1900 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7880
146
Kirin 650 +16%
169
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7880 +13%
915
Kirin 650
812
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7880 +61%
106117
Kirin 650
65792

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7880 и Kirin 650

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.9 ГГц – Cortex-A53 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1900 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 4 млрд.
TDP 4 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP3 Mali-T830 MP2
Архитектура Midgard Midgard
Частота GPU 950 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 16 32
FLOPS 71 Гфлопс 40 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1033 МГц 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 16.5 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 21МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.2 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Январь 2017 года Январь 2016 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7880 -

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Комментарии

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