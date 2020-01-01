Exynos 7880 против Kirin 710
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7880 (с графикой Mali-T830 MP3) и HiSilicon Kirin 710 (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
20
31
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
48
55
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
43
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 710
- Показывает в 3.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
- На 16% выше частота процессора (2200 против 1900 МГц
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 5%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
146
Kirin 710 +125%
329
Geekbench 5 (многоядерный)
919
Kirin 710 +31%
1202
AnTuTu Benchmark 8
н/д
159540
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.9 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1900 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|512 КБ
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T830 MP3
|Mali-G51
|Архитектура
|Midgard
|Bifrost
|Частота GPU
|950 МГц
|1000 МГц
|Ядер
|3
|4
|FLOPS
|71 Гфлопс
|225 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1033 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 16.5 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 40МП, 2x 24МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2017 года
|Июль 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7880
|Сайт HiSilicon Kirin 710
Опрос
1 (25%)
3 (75%)
Всего проголосовало: 4
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