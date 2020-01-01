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Exynos 7880 против Kirin 710

Exynos 7880
Exynos 7880
VS
Kirin 710
Kirin 710

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7880 (с графикой Mali-T830 MP3) и HiSilicon Kirin 710 (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 710
  • Показывает в 3.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
  • На 16% выше частота процессора (2200 против 1900 МГц
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 5%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7880
146
Kirin 710 +125%
329
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7880
919
Kirin 710 +31%
1202
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7880
н/д
Kirin 710
159540

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7880 и Kirin 710

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.9 ГГц – Cortex-A53 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1900 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP3 Mali-G51
Архитектура Midgard Bifrost
Частота GPU 950 МГц 1000 МГц
Ядер 3 4
FLOPS 71 Гфлопс 225 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1033 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 16.5 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2017 года Июль 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7880 Сайт HiSilicon Kirin 710

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Комментарии

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