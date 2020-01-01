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Exynos 7880 против Kirin 710A

Exynos 7880
Exynos 7880
VS
Kirin 710A
Kirin 710A

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7880 (с графикой Mali-T830 MP3) и HiSilicon Kirin 710A (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 710A
  • Более новый - выпущен на 3 года и 6 месяцев позже
  • Набирает существенно больше (на 51%) баллов в AnTuTu 8 – 160K vs 106K
  • На 5% выше частота процессора (2000 против 1900 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 5%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7880
146
Kirin 710A +121%
323
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7880
915
Kirin 710A +28%
1170
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7880
106117
Kirin 710A +51%
160009

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7880 и Kirin 710A

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.9 ГГц – Cortex-A53 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1900 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 4 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP3 Mali-G51
Архитектура Midgard Bifrost
Частота GPU 950 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 3 4
Шейдерных блоков 16 64
FLOPS 71 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1033 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 16.5 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2017 года Июнь 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7880 -

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Комментарии

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