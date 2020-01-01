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Exynos 7880 против Kirin 955

Exynos 7880
Exynos 7880
VS
Kirin 955
Kirin 955

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7880 (с графикой Mali-T830 MP3) и HiSilicon Kirin 955 (ARM Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7880
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Преимущества HiSilicon Kirin 955
  • Показывает на 72% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 55% выше пропускная способность памяти (25.6 против 16.5 Гбит/с)
  • На 32% выше частота процессора (2500 против 1900 МГц
  • Набирает больше (на 12%) баллов в AnTuTu 8 – 119K vs 106K
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7880
146
Kirin 955 +134%
342
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7880
915
Kirin 955 +20%
1100
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7880
106117
Kirin 955 +12%
119162

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7880 и Kirin 955

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.9 ГГц – Cortex-A53 4x 2.5 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1900 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 4 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP3 ARM Mali-T880 MP4
Архитектура Midgard Midgard
Частота GPU 950 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 3 4
Шейдерных блоков 16 64
FLOPS 71 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1033 МГц -
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 16.5 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2017 года Апрель 2016 года
Класс Бюджетный Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7880 -

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