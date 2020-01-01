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Exynos 7880 против Kirin 970

Exynos 7880
Exynos 7880
VS
Kirin 970
Kirin 970

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7880 (с графикой Mali-T830 MP3) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7880
  • Выше частота графического ускорителя (на 27%)
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • Показывает в 4.9 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 76% выше пропускная способность памяти (29 против 16.5 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
  • На 24% выше частота процессора (2360 против 1900 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7880
146
Kirin 970 +168%
392
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7880
919
Kirin 970 +51%
1392
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7880
н/д
Kirin 970
235052

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7880 и Kirin 970

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.9 ГГц – Cortex-A53 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
Количество ядер 8 8
Частота 1900 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP3 Mali G72 MP12
Архитектура Midgard Bifrost
Частота GPU 950 МГц 746 МГц
Ядер 3 12
FLOPS 71 Гфлопс 347 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1033 МГц 1833 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 16.5 Гбит/сек До 29 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 32 bit@384 kHz, HD-audio

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Январь 2017 года Сентябрь 2017 года
Класс Бюджетный Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7880 Сайт HiSilicon Kirin 970

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Комментарии

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