Exynos 7880 против Kirin 970
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7880 (с графикой Mali-T830 MP3) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
20
37
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
48
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
46
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7880
- Выше частота графического ускорителя (на 27%)
Преимущества HiSilicon Kirin 970
- Показывает в 4.9 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 76% выше пропускная способность памяти (29 против 16.5 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
- Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
- На 24% выше частота процессора (2360 против 1900 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
146
Kirin 970 +168%
392
Geekbench 5 (многоядерный)
919
Kirin 970 +51%
1392
AnTuTu Benchmark 8
н/д
235052
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.9 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1900 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T830 MP3
|Mali G72 MP12
|Архитектура
|Midgard
|Bifrost
|Частота GPU
|950 МГц
|746 МГц
|Ядер
|3
|12
|FLOPS
|71 Гфлопс
|347 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1033 МГц
|1833 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 16.5 Гбит/сек
|До 29 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|32 bit@384 kHz, HD-audio
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2017 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7880
|Сайт HiSilicon Kirin 970
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