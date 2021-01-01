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Exynos 7880 против Dimensity 1000L

Exynos 7880
VS
Dimensity 1000L
Exynos 7880
Dimensity 1000L

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7880 (с графикой Mali-T830 MP3) и MediaTek Dimensity 1000L (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7880
  • Выше частота графического ускорителя (на 12%)
Преимущества MediaTek Dimensity 1000L
  • Набирает существенно больше (в 3.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 333K vs 105K
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 11 месяцев позже
  • На 37% выше частота процессора (2600 против 1900 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 7880
vs
Dimensity 1000L

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 7880
105105
Dimensity 1000L +217%
333006
CPU 39513 124605
GPU 18567 97817
Memory 25235 68951
UX 21853 44792
Total score 105105 333006
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 66.05 Mpixels/s -
Face detection 8.32 images/s -
Speech recognition 19 words/s -
Machine learning 12.9 images/s -
Camera shooting 5.36 images/s -
HTML 5 1.22 Mnodes/s -
SQLite 331.2 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7880 и Dimensity 1000L

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.9 ГГц – Cortex-A53 4x 2.2 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1900 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 7 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 4 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP3 Mali-G77 MC9
Архитектура Midgard Valhall
Частота GPU 950 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 3 9
Шейдерных блоков 16 144
FLOPS 71 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1033 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 16.5 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Mediatek M70
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2017 года Ноябрь 2019 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MT6885Z
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7880 Сайт MediaTek Dimensity 1000L

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Комментарии

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