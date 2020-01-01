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Exynos 7880 против Helio G25

Exynos 7880
Exynos 7880
VS
Helio G25
Helio G25

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7880 (с графикой Mali-T830 MP3) и MediaTek Helio G25 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7880
  • Показывает на 70% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 46%)
  • Набирает больше (на 18%) баллов в AnTuTu 8 – 106K vs 90K
  • На 11% выше пропускная способность памяти (16.5 против 14.9 Гбит/с)
Преимущества MediaTek Helio G25
  • Более новый - выпущен на 3 года и 7 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • На 5% выше частота процессора (2000 против 1900 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7880 +8%
146
Helio G25
135
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7880 +94%
915
Helio G25
471
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7880 +18%
106117
Helio G25
90289

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7880 и Helio G25

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.9 ГГц – Cortex-A53 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1900 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 4 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP3 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Midgard Rogue
Частота GPU 950 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 16 64
FLOPS 71 Гфлопс 41.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1033 МГц 1600 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 16.5 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2017 года Июнь 2020 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7880 Сайт MediaTek Helio G25

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Комментарии

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