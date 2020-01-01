Exynos 7880 против Helio G25
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7880 (с графикой Mali-T830 MP3) и MediaTek Helio G25 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
19
15
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
10
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
48
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
24
24
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7880
- Показывает на 70% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Выше частота графического ускорителя (на 46%)
- Набирает больше (на 18%) баллов в AnTuTu 8 – 106K vs 90K
- На 11% выше пропускная способность памяти (16.5 против 14.9 Гбит/с)
Преимущества MediaTek Helio G25
- Более новый - выпущен на 3 года и 7 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- На 5% выше частота процессора (2000 против 1900 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7880 +8%
146
135
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7880 +94%
915
471
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7880 +18%
106117
90289
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7880 и Helio G25
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.9 ГГц – Cortex-A53
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1900 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|4 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T830 MP3
|IMG PowerVR GE8320
|Архитектура
|Midgard
|Rogue
|Частота GPU
|950 МГц
|650 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|2
|Шейдерных блоков
|16
|64
|FLOPS
|71 Гфлопс
|41.8 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1033 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 16.5 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2017 года
|Июнь 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7880
|Сайт MediaTek Helio G25
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