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Exynos 7880 против Helio P20

Exynos 7880
Exynos 7880
VS
Helio P20
Helio P20

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7880 (с графикой Mali-T830 MP3) и MediaTek Helio P20 (Mali-T880 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7880
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • На 29% выше пропускная способность памяти (16.5 против 12.8 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Преимущества MediaTek Helio P20
  • На 21% выше частота процессора (2300 против 1900 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Exynos 7880
72937
Helio P20 +13%
82613
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7880
146
Helio P20 +17%
171
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7880 +5%
919
Helio P20
873

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7880 и Helio P20

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.9 ГГц – Cortex-A53 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1900 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 4 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP3 Mali-T880 MP2
Архитектура Midgard Midgard
Частота GPU 950 МГц 900 МГц
Ядер 3 2
FLOPS 71 Гфлопс 34 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1033 МГц 1600 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 16.5 Гбит/сек До 12.8 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 24МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 5 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2017 года Февраль 2016 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MT6757
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7880 Сайт MediaTek Helio P20

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Комментарии

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