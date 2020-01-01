Exynos 7880 против Helio P20
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7880 (с графикой Mali-T830 MP3) и MediaTek Helio P20 (Mali-T880 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
20
20
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
48
35
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
28
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7880
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
- На 29% выше пропускная способность памяти (16.5 против 12.8 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Преимущества MediaTek Helio P20
- На 21% выше частота процессора (2300 против 1900 МГц
- Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
72937
Helio P20 +13%
82613
Geekbench 5 (одноядерный)
146
Helio P20 +17%
171
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7880 +5%
919
873
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.9 ГГц – Cortex-A53
|8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1900 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|4 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T830 MP3
|Mali-T880 MP2
|Архитектура
|Midgard
|Midgard
|Частота GPU
|950 МГц
|900 МГц
|Ядер
|3
|2
|FLOPS
|71 Гфлопс
|34 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1033 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 16.5 Гбит/сек
|До 12.8 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|1920 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 24МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|До 5 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2017 года
|Февраль 2016 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6757
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7880
|Сайт MediaTek Helio P20
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