Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 7880 vs Helio P22 – что лучше?

Exynos 7880 против Helio P22

Exynos 7880
Exynos 7880
VS
Helio P22
Helio P22

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7880 (с графикой Mali-T830 MP3) и MediaTek Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7880
  • Показывает на 73% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 46%)
Преимущества MediaTek Helio P22
  • Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • На 5% выше частота процессора (2000 против 1900 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Exynos 7880
72937
Helio P22 +5%
76843
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7880 и Helio P22

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.9 ГГц – Cortex-A53 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1900 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP3 PowerVR GE8320
Архитектура Midgard Rogue
Частота GPU 950 МГц 650 МГц
Ядер 3 2
FLOPS 71 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1033 МГц 1600 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 16.5 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет CorePilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2017 года Май 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MT6762R
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7880 Сайт MediaTek Helio P22

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio P22 с Exynos 7880, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях