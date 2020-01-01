Exynos 7880 против Helio P22
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7880 (с графикой Mali-T830 MP3) и MediaTek Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
22
21
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
48
50
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
34
34
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7880
- Показывает на 73% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Выше частота графического ускорителя (на 46%)
Преимущества MediaTek Helio P22
- Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- На 5% выше частота процессора (2000 против 1900 МГц
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
72937
Helio P22 +5%
76843
Geekbench 5 (одноядерный)
146
Geekbench 5 (многоядерный)
919
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.9 ГГц – Cortex-A53
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1900 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T830 MP3
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Midgard
|Rogue
|Частота GPU
|950 МГц
|650 МГц
|Ядер
|3
|2
|FLOPS
|71 Гфлопс
|41 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1033 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 16.5 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|CorePilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|1600 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2017 года
|Май 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6762R
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7880
|Сайт MediaTek Helio P22
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