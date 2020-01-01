Exynos 7880 против Helio P60
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7880 (с графикой Mali-T830 MP3) и Mediatek Helio P60 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
20
28
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
48
49
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
39
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7880
- Выше частота графического ускорителя (на 19%)
Преимущества Mediatek Helio P60
- Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- Показывает на 21% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 5% выше частота процессора (2000 против 1900 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
146
Helio P60 +88%
274
Geekbench 5 (многоядерный)
919
Helio P60 +25%
1145
AnTuTu Benchmark 8
н/д
172442
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.9 ГГц – Cortex-A53
|4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1900 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T830 MP3
|Mali-G72 MP3
|Архитектура
|Midgard
|Bifrost
|Частота GPU
|950 МГц
|800 МГц
|Ядер
|3
|3
|FLOPS
|71 Гфлопс
|86 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1033 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 16.5 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 32МП, 2x 24МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2017 года
|Февраль 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6771
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7880
|Сайт Mediatek Helio P60
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