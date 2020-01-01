Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 7880 vs Helio P60 – что лучше?

Exynos 7880 против Helio P60

Exynos 7880
Exynos 7880
VS
Helio P60
Helio P60

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7880 (с графикой Mali-T830 MP3) и Mediatek Helio P60 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7880
  • Выше частота графического ускорителя (на 19%)
Преимущества Mediatek Helio P60
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Показывает на 21% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 5% выше частота процессора (2000 против 1900 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7880
146
Helio P60 +88%
274
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7880
919
Helio P60 +25%
1145
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7880
н/д
Helio P60
172442

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7880 и Helio P60

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.9 ГГц – Cortex-A53 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1900 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP3 Mali-G72 MP3
Архитектура Midgard Bifrost
Частота GPU 950 МГц 800 МГц
Ядер 3 3
FLOPS 71 Гфлопс 86 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1033 МГц 1800 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 16.5 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 32МП, 2x 24МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2017 года Февраль 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MT6771
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7880 Сайт Mediatek Helio P60

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio P60 с Exynos 7880, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях