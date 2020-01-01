Exynos 7880 против Helio P70
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7880 (с графикой Mali-T830 MP3) и MediaTek Helio P70 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
19
31
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
10
21
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
48
51
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
25
35
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7880
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Преимущества MediaTek Helio P70
- Показывает в 3.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 80%) баллов в AnTuTu 8 – 190K vs 106K
- Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- На 11% выше частота процессора (2100 против 1900 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
146
Helio P70 +107%
302
Geekbench 5 (многоядерный)
915
Helio P70 +52%
1395
AnTuTu Benchmark 8
106117
Helio P70 +80%
190902
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7880 и Helio P70
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.9 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1900 МГц
|2100 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|5.5 млрд.
|TDP
|4 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T830 MP3
|Mali-G72 MP3
|Архитектура
|Midgard
|Bifrost
|Частота GPU
|950 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|3
|Шейдерных блоков
|16
|48
|FLOPS
|71 Гфлопс
|255 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1033 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 16.5 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|NeuroPilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|2160 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2017 года
|Октябрь 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7880
|Сайт MediaTek Helio P70
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