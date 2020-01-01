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Exynos 7880 против Helio P70

Exynos 7880
Exynos 7880
VS
Helio P70
Helio P70

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7880 (с графикой Mali-T830 MP3) и MediaTek Helio P70 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7880
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Преимущества MediaTek Helio P70
  • Показывает в 3.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 80%) баллов в AnTuTu 8 – 190K vs 106K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • На 11% выше частота процессора (2100 против 1900 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7880
146
Helio P70 +107%
302
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7880
915
Helio P70 +52%
1395
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7880
106117
Helio P70 +80%
190902

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7880 и Helio P70

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.9 ГГц – Cortex-A53 4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1900 МГц 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 5.5 млрд.
TDP 4 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP3 Mali-G72 MP3
Архитектура Midgard Bifrost
Частота GPU 950 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 3 3
Шейдерных блоков 16 48
FLOPS 71 Гфлопс 255 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1033 МГц 1800 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 16.5 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2017 года Октябрь 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7880 Сайт MediaTek Helio P70

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Комментарии

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