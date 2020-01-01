Exynos 7880 против Helio X20
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7880 (Mali-T830 MP3) с его более старым соперником в лице 10-ядерного MediaTek Helio X20 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
19
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
12
11
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
48
29
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
25
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7880
- Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (14 против 20 нанометров)
- На 29% выше пропускная способность памяти (16.5 против 12.8 Гбит/с)
- Выше частота графического ускорителя (на 22%)
- Набирает больше (на 14%) баллов в AnTuTu 8 – 106K vs 93K
Преимущества MediaTek Helio X20
- Показывает на 72% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Имеет на 2 ядра больше
- На 11% выше частота процессора (2100 против 1900 МГц
- Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
146
Helio X20 +82%
265
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7880 +12%
915
815
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7880 +14%
106117
93425
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7880 и Helio X20
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.9 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.1 ГГц – Cortex-A72
4x 1.85 ГГц – Cortex-A53
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|10
|Частота
|1900 МГц
|2100 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|20 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|3 млрд.
|TDP
|4 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T830 MP3
|Mali-T880 MP4
|Архитектура
|Midgard
|Midgard
|Частота GPU
|950 МГц
|780 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|4
|Шейдерных блоков
|16
|64
|FLOPS
|71 Гфлопс
|122 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11.2
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR3
|Частота памяти
|1033 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 16.5 Гбит/сек
|До 12.8 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|2560 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 25МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2017 года
|Май 2015 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6797
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7880
|Сайт MediaTek Helio X20
Опрос
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1