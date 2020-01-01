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Exynos 7880 против Helio X20

Exynos 7880
Exynos 7880
VS
Helio X20
Helio X20

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7880 (Mali-T830 MP3) с его более старым соперником в лице 10-ядерного MediaTek Helio X20 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7880
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (14 против 20 нанометров)
  • На 29% выше пропускная способность памяти (16.5 против 12.8 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 22%)
  • Набирает больше (на 14%) баллов в AnTuTu 8 – 106K vs 93K
Преимущества MediaTek Helio X20
  • Показывает на 72% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 11% выше частота процессора (2100 против 1900 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7880
146
Helio X20 +82%
265
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7880 +12%
915
Helio X20
815
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7880 +14%
106117
Helio X20
93425

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7880 и Helio X20

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.9 ГГц – Cortex-A53 2x 2.1 ГГц – Cortex-A72
4x 1.85 ГГц – Cortex-A53
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 10
Частота 1900 МГц 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 20 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 3 млрд.
TDP 4 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP3 Mali-T880 MP4
Архитектура Midgard Midgard
Частота GPU 950 МГц 780 МГц
Вычислительных блоков 3 4
Шейдерных блоков 16 64
FLOPS 71 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1033 МГц 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 16.5 Гбит/сек До 12.8 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 25МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2017 года Май 2015 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MT6797
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7880 Сайт MediaTek Helio X20

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Комментарии

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