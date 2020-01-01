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Exynos 7880 против Snapdragon 425

Exynos 7880
Exynos 7880
VS
Snapdragon 425
Snapdragon 425

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7880 (Mali-T830 MP3) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 425 (Adreno 308). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7880
  • В 3.1 раза выше пропускная способность памяти (16.5 против 5.34 Гбит/с)
  • Показывает в 3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 90%)
  • На 36% выше частота процессора (1900 против 1400 МГц
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
Преимущества Qualcomm Snapdragon 425
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Exynos 7880 +62%
72937
Snapdragon 425
44910
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7880 +124%
919
Snapdragon 425
410

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7880 и Snapdragon 425

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.9 ГГц – Cortex-A53 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 1900 МГц 1400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 128 КБ
Техпроцесс 14 нм 28 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP3 Adreno 308
Архитектура Midgard Adreno 300
Частота GPU 950 МГц 500 МГц
Ядер 3 -
Количество ALU - 24
FLOPS 71 Гфлопс 24 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1033 МГц 667 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 16.5 Гбит/сек До 5.34 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1280 x 800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X6
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Январь 2017 года Февраль 2016 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - MSM8917
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7880 Сайт Qualcomm Snapdragon 425

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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