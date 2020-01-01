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Exynos 7880 против Snapdragon 429

Exynos 7880
Exynos 7880
VS
Snapdragon 429
Snapdragon 429

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7880 (Mali-T830 MP3) с его более новым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 429 (Adreno 504). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7880
  • В 2.6 раза выше пропускная способность памяти (16.5 против 6.4 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (в 2.1 раза)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Показывает на 46% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает больше (на 29%) баллов в AnTuTu 8 – 106K vs 82K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 429
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7880 +29%
106117
Snapdragon 429
82250

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7880 и Snapdragon 429

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.9 ГГц – Cortex-A53 4x 1.95 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 1900 МГц 1950 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 4 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP3 Adreno 504
Архитектура Midgard Adreno 500
Частота GPU 950 МГц 450 МГц
Вычислительных блоков 3 1
Шейдерных блоков 16 96
FLOPS 71 Гфлопс 48.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1033 МГц 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 16.5 Гбит/сек До 6.4 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1600 x 900
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 16МП, 2x 8МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X6
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Январь 2017 года Июнь 2018 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - SDM429
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7880 Сайт Qualcomm Snapdragon 429

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Комментарии

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