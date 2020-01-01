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Exynos 7880 против Snapdragon 435

Exynos 7880
Exynos 7880
VS
Snapdragon 435
Snapdragon 435

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7880 (с графикой Mali-T830 MP3) и Qualcomm Snapdragon 435 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7880
  • В 2.6 раза выше пропускная способность памяти (16.5 против 6.4 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (в 2.1 раза)
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • Показывает на 48% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 36% выше частота процессора (1900 против 1400 МГц
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
Преимущества Qualcomm Snapdragon 435
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Exynos 7880 +43%
72937
Snapdragon 435
51164
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7880 и Snapdragon 435

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.9 ГГц – Cortex-A53 8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1900 МГц 1400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 28 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP3 Adreno 505
Архитектура Midgard Adreno 500
Частота GPU 950 МГц 450 МГц
Ядер 3 -
Количество ALU - 96
FLOPS 71 Гфлопс 48 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1033 МГц 800 МГц
Шина 2x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 16.5 Гбит/сек До 6.4 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 21МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X9
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Январь 2017 года Февраль 2016 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - MSM8940
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7880 Сайт Qualcomm Snapdragon 435

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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